C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Freitagabend freundlich

Um 20:26 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 11,83 USD. Die C3ai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,04 USD. Bei 11,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358'033 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,46 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 47,55 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,08 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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