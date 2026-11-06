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06.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai legt am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von C3ai zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 11,50 USD. Die C3ai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,59 USD. Mit einem Wert von 11,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 76'666 Aktien.
Bei 17,46 USD markierte der Titel am 11.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 34,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 49,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 52.38 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 70.26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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