C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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06.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.
Um 20:26 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 11,37 USD. Die C3ai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 369'705 Stück.
Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 77,84 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.26 Mio. USD gelegen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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