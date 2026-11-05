C3ai Aktie News: C3ai wird am Donnerstagabend ausgebremst

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,7 Prozent auf 11,40 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 11,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,92 USD. Bisher wurden heute 683'224 C3ai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 17,46 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 34,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 32,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.26 Mio. USD gelegen.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,760 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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