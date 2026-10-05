C3ai Aktie News: C3ai am Abend freundlich

Das Papier von C3ai konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 11,22 USD. In der Spitze legte die C3ai-Aktie bis auf 11,28 USD zu. Bei 11,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 355'470 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 44,51 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 46,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -25,45 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher