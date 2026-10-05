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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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05.10.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Plus

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 11,25 USD.

C3.ai
9.26 CHF -0.05%
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Das Papier von C3ai legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 11,25 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,28 USD an. Bei 11,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 155'684 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 44,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 02.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 52.38 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.26 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 09.12.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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