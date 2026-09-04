C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 10,60 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 10,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,74 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 630'997 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Mit einem Kursverlust von 27,51 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 08.09.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,776 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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