C3ai Aktie News: C3ai verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die C3ai-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 10,65 USD. In der Spitze büsste die C3ai-Aktie bis auf 10,57 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 190'308 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 89,86 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 27,89 Prozent wieder erreichen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 08.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,776 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher