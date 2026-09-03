C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend nordwärts

Die C3ai-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 10,83 USD. Bei 11,09 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,87 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'203'878 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 29,09 Prozent sinken.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 03.06.2026 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 51.60 Mio. USD, gegenüber 108.72 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -52,54 Prozent präsentiert.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte C3ai möglicherweise am 08.09.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,781 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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