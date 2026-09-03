C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 10,58 USD zu. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,95 USD zu. Mit einem Wert von 10,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 382'921 C3ai-Aktien gehandelt.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 91,12 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 27,41 Prozent wieder erreichen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 03.06.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 51.60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.72 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 08.09.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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