C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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03.06.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai verzeichnet am Mittwochabend herbe Einbussen
Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 10,58 USD.
Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 5,4 Prozent auf 10,58 USD ab. Die C3ai-Aktie sank bis auf 10,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'270'314 C3ai-Aktien umgesetzt.
Bei 30,11 USD markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 184,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 25.02.2026 vor. Das EPS lag bei -0,94 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 53.26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -51,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 108.72 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.
2026 dürfte C3ai einen Verlust von -1,390 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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