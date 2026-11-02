C3ai Aktie News: C3ai am Montagabend im Minusbereich

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,72 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,41 USD ab. Bei 11,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 284'183 C3ai-Aktien umgesetzt.

Bei 17,59 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 50,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 52,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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