C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 11,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 11,41 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 112'806 C3ai-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,59 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 52,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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