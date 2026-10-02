C3ai Aktie News: C3ai wird am Freitagabend ausgebremst

Um 20:26 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 11,10 USD ab. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,02 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,26 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 424'731 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.26 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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