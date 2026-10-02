C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 11,26 USD. Bei 11,38 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 128'166 Aktien.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 79,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Abschläge von 31,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 52.38 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 70.26 Mio. USD umsetzen können.

Am 09.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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