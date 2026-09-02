C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit Aufschlag

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,58 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 10,30 USD. Zuletzt wechselten 421'904 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,49 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,51 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 51.60 Mio. USD, gegenüber 108.72 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -52,54 Prozent präsentiert.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 08.09.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,798 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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