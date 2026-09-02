C3ai Aktie News: C3ai zieht am Nachmittag an

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,58 USD zu. Bei 10,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 160'256 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 26,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. C3ai liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. C3ai dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 08.09.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,798 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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