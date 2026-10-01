C3ai Aktie News: C3ai am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 11,16 USD nach oben. In der Spitze legte die C3ai-Aktie bis auf 11,28 USD zu. Bei 11,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 744'782 C3ai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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