C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Einbussen

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 10,82 USD. Die Abwärtsbewegung der C3ai-Aktie ging bis auf 10,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 318'800 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 46,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 40,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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