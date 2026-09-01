C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Dienstagabend tief südwärts

Die C3ai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 10,24 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 10,22 USD. Mit einem Wert von 10,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 372'035 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 97,46 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 25,00 Prozent sinken.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. C3ai gewährte am 03.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -52,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD im Vergleich zu 108.72 Mio. USD im Vorjahresquartal.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 02.09.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können C3ai-Anleger Experten zufolge am 08.09.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,798 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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