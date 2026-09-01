Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Suche...

C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Minus

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Minus

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 10,42 USD abwärts.

C3.ai
8.86 CHF 3.19%
Kaufen Verkaufen

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 10,42 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 10,36 USD. Bei 10,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 166'973 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,05 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 35,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.06.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,79 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -52,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD im Vergleich zu 108.72 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 02.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der C3ai-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 08.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,798 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher

Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu C3.ai Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten