C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Minus

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 10,42 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 10,36 USD. Bei 10,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 166'973 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,05 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 35,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.06.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,79 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -52,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD im Vergleich zu 108.72 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 02.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der C3ai-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 08.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,798 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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