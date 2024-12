C3.ai-Aktie dennoch deutlich höher: C3.ai schreibt trotz Umsatzwachstum weiter rote Zahlen - Umsatzprognose angehoben

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erlitt C3.ai einen Verlust in Höhe von 0,52 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 0,59 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen. Experten hatten weiter mit roten Zahlen gerechnet, allerdings nur ein negatives EPS in Höhe von 0,162 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz des KI-Spezialisten lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 94,3 Millionen US-Dollar. Damit übertraf C3.ai die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 91,0 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen 73,2 Millionen US-Dollar umgesetzt.

C3.ai schraubt Umsatzprognose hoch

Die Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 hat C3.ai am Montagabend zudem angehoben. Dank des anhaltenden Booms im KI-Bereich und der damit verbundenen starken Nachfrage nach den hauseigenen KI-Softwarelösungen rechnet das Unternehmen nun mit einem Jahresumsatz zwischen 378 und 398 Millionen US-Dollar. Zuvor waren hier 370 bis 395 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt worden.

Zu der optimistischeren Prognose trägt auch die strategische Partnerschaft mit Tech-Gigant Microsoft bei, deren Potenzial "kaum überschätzt werden" könne, wie C3.ai-CEO Thomas M. Siebel laut Pressemitteilung im Rahmen der Zahlenvorlage sagte. "Indem wir C3.ai als bevorzugten Anbieter von KI-Anwendungen auf Azure etablieren und eine Go-to-Market-Engine im Microsoft-Massstab erstellen, erleichtern wir Unternehmen die Einführung und Nutzung von C3.ai-Anwendungen. Dies ist ein Wendepunkt für [den Unternehmensbereich] Enterprise AI und treibt das Wachstum voran", so Siebel weiter.

So reagiert die C3.ai-Aktie

Im nachbörslichen Handel an der NYSE sprang die C3.ai-Aktie am Montag zeitweise zweistellig nach oben, musste einen Teil der Gewinne dann jedoch wieder abgeben. Am Dienstag geht es vorbörslich dann um 5,73 Prozent hoch auf 44,21 US-Dollar.

