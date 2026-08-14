C V D Equipment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

C V D Equipment hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 61.84 Prozent auf 2.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch