C Uyemura legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

C Uyemura gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 263.66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte C Uyemura 206.95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 26.78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch