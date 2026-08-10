C Uyemura hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

C Uyemura hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 280.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 218.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch