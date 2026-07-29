C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.07.2026 23:45:20
C.H. Robinson Q2 Profit Rises
(RTTNews) - C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) on Wednesday reported an increase in profit for the second quarter, as revenues rose driven by higher pricing across its transportation services.
Second-quarter net income increased 22.5% to $186.8 million or $1.56 per share from $152.5 million or $1.26 per share a year earlier. Adjusted earnings were $1.61 per share, up from $1.29 per share last year.
Total revenues rose 19.3% to $4.93 billion from $4.14 billion in the prior-year quarter. Revenue growth was primarily driven by higher pricing in our truckload, less than truckload ("LTL"), air and ocean services.
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
28.07.26
|Ausblick: CH Robinson Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.07.26