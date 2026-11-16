C&G SYSTEMS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

C&G SYSTEMS stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7.69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

C&G SYSTEMS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch