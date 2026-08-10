C&G SYSTEMS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

C&G SYSTEMS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat C&G SYSTEMS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.93 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C&G SYSTEMS ein EPS von 14.56 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.11 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch