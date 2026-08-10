C E Management Integrated Laboratory veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

C E Management Integrated Laboratory hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.95 JPY gegenüber 2.21 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.97 Prozent auf 1.70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte C E Management Integrated Laboratory 1.76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch