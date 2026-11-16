C E Management Integrated Laboratory: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

C E Management Integrated Laboratory hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.77 JPY, nach 3.06 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1.86 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch