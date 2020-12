Cœur + AVC salue la proposition de Santé Canada visant à limiter le taux de nicotine dans les vapoteuses

L'organisme approuve le processus de consultation annoncé et insiste en faveur

de mesures supplémentaires pour protéger les jeunes

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse d'apprendre que Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé la tenue d'une consultation publique sur une proposition visant à limiter la concentration de nicotine dans les produits de vapotage, mesure envisagée en réponse aux taux de vapotage élevés chez les jeunes et aux risques que cette tendance entraîne pour leur santé.

« La nicotine crée une forte dépendance et nuit aux cerveaux en développement, explique le Dr Andrew Pipe, membre du conseil de Cœur + AVC. De nombreux produits consommés par les jeunes contiennent de fortes concentrations de nicotine -- autant qu'un paquet entier de cigarettes. Limiter les taux de concentration de cette substance extrêmement nocive constitue une étape importance de nos efforts pour protéger la santé des jeunes. »

Santé Canada propose de réduire la concentration de nicotine des produits de vapotage à un maximum de 20 mg/ml et d'interdire la vente de produits qui excéderaient cette nouvelle limite.

Une récente étude de Cœur + AVC révélait que les deux tiers des jeunes vapoteurs consommaient des produits contenant de 50 à 60 mg/ml de nicotine, les taux les plus élevés actuellement offerts sur le marché. Plusieurs provinces ont déjà annoncé ou imposé des limites sur la teneur en nicotine.

Le taux de vapotage chez les jeunes a explosé au cours des dernières années. Parmi les élèves de la 1re année du secondaire à la 1re année du cégep (7e à la 12e année), un sur cinq vapote et 34 % d'entre eux disent avoir essayé la cigarette électronique.

« Nous exhortons également Santé Canada à adopter rapidement d'autres mesures importantes pour contrer la crise du vapotage chez les jeunes, notamment en interdisant complètement les arômes et en augmentant les taxes », ajoute le Dr Pipe.

Les consultations publiques, d'une durée de 75 jours, s'amorcent le 19 décembre 2020.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que nous devons combattre le vapotage chez les jeunes et que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques.

