Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce aménage trois corridors piétons pour lutter contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre--Dame-de- Grâce déploiera des corridors piétons sur son territoire à partir du vendredi 17 avril 2020.

La pandémie mondiale de la COVID-19 oblige les arrondissements à revoir l'aménagement des espaces publics pour minimiser les risques de prolifération au sein de la population. Afin de donner plus d'espace aux piétons devant se déplacer sur nos artères commerciales, 3 tronçons seront aménagés en corridors piétons.

La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce Sue Montgomery souligne « J'encourage les gens à rester chez eux. Cependant, faire une promenade est béné- fique pour notre santé. Je suis heureuse de permettront aux piétons de maintenir une distance sécuritaire, tout en profitant des beaux jours du printemps. »

« Je suis très heureux que CDN-NDG prenne des mesures pour aplatir la courbe dans la lutte contre la Covid-19. En tant que personne qui travaille dans l'arrondissement, c'est une très bonne nouvelle. J'espère que d'autres arrondissements emboiteront le pas » ajoute David Bruce Balanca, directeur de comptes d'entreprise de la RBC Banque Royale Sherbrooke et Hampton et membre de Biz NDG, le regroupement de gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce.

Favorisant le respect des mesures de distanciation sociale malgré la présence de files aux abords des commerces, ces corridors permettront de maintenir une distance confortable d'au moins 2 mètres entre les passants et les clients des commerces essentiels.

Tronçons aménagés

l'avenue Monkland , entre les avenues Girouard et Draper

entre les avenues Girouard et Draper le chemin de la Côte-des-Neiges, entre la rue Jean-Brillant et le chemin Queen-Mary

entre la rue Jean-Brillant et le chemin Queen-Mary le chemin Queen-Mary, entre les avenues de Westbury et Clanranald

Aménagements prévus Des bollards, des balises ou des clôtures seront installés à 2,5 mètres du trottoir, une distance équivalente à une place de stationnement. Les aménagements respecteront les entrées de ga- rages et autres accès à réserver. Ils seront réservés aux piétons; les cyclistes et les automobi- listes ne pourront pas y circuler.

Circulation L'aménagement des corridors sanitaires nécessitera le déplacement ou l'annulation de certains arrêts de bus. Les équipes de l'arrondissement travailleront avec la STM pour minimiser les im- pacts et assurer le maintien d'un service le plus fluide possible.

« Ce n'est qu'un début. Nous étudions la possibilité d'aménager des corridors piétons sur d'autres rues. Nous devons tous partager la rue. » conclut la mairesse Sue Montgomery.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce