Byuck San hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Byuck San 94.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Byuck San mit einem Umsatz von insgesamt 139.22 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158.90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12.38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch