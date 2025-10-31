Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.10.2025 07:15:36

Bystronic will Geschäftsbereich von Coherent übernehmen

Zürich (awp) - Der Maschinenhersteller Bystronic hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs "Tools for Materials Processing" des US-Konzerns Coherent unterzeichnet. Mit dem Zukauf will das Unternehmen in "attraktive Wachstumsmärkte" wie Medizintechnik und Halbleiterindustrie einsteigen.

Ausserdem erweitere Bystronic das Portfolio um neue Laseranwendungen, beispielsweise in der Mikromaterialbearbeitung, Kennzeichnung und Bohrtechnik, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Ausserdem erwirbt das Schweizer Unternehmen die Rechte an der Marke Rofin.

Das Geschäft mit rund 400 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von etwa 100 Millionen US-Dollar hat den Sitz in der Nähe von München und wird künftig unter dem Namen "Bystronic Rofin" geführt. Von der Übernahme erhofft sich Bystronic Synergien im Beschaffungsbereich sowie zusätzliches Know-how in Forschung und Entwicklung.

Die Transaktion muss noch genehmigt werden und soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Die Konditionen bleiben vertraulich.

ls/ra

