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27.08.2026 10:00:04

Bystronic erweitert Automationsportfolio durch Partnerschaft mit Isochronic

Bystronic
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Bystronic AG / Schlagwort(e): Partnerschaft
Bystronic erweitert Automationsportfolio durch Partnerschaft mit Isochronic

27.08.2026 / 10:00 CET/CEST

  • Stärkung des Bystronic Automationsportfolios durch Robotik und Software
  • Höhere Produktivität und Flexibilität für Kunden
  • Isochronic wird unter eigenem Namen weitergeführt
     

Zürich, 27. August 2026 – Bystronic gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der Isochronic AG abgeschlossen hat. Das Schweizer Automationsunternehmen ist auf Hochgeschwindigkeits-Robotersysteme und Software für die Blechbearbeitung spezialisiert. Isochronic wird weiterhin unter eigenem Namen am Markt auftreten.

Die Übernahme erweitert das Automationsportfolio von Bystronic und stärkt den strategischen Fokus auf integrierte Fertigungslösungen, die den steigenden Kundenanforderungen an Produktivität, Flexibilität und Effizienz gerecht werden.

Isochronic wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Lausanne, Schweiz. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Robotersysteme für die automatisierte Materialhandhabung und Sortierung, die ein gleichzeitiges Greifen und Ablegen von Teilen ermöglichen. Die eigene Technologie des Unternehmens kombiniert innovative Roboterkinematik mit einer selbst entwickelten Softwareplattform.

Die Technologie von Isochronic erweitert die Kompetenzen von Bystronic im Bereich der automatisierten Sortierung für ein breites Spektrum von Blechformaten bis hin zu grossformatigen und schweren Teilen. Darüber hinaus ergänzt sie das Portfolio um moderne Softwarearchitekturen und Robotikkompetenz. Die industrielle Expertise von Bystronic sowie die globale Präsenz werden die Weiterentwicklung und breitere Einführung der Isochronic-Technologie unterstützen. Die Kombination beider Unternehmen wird die Entwicklung der nächsten Generation von Automatisierungslösungen beschleunigen und das Angebot von Bystronic für Kunden mit hochautomatisierten Produktionsumgebungen weiter stärken.

«Wir pflegen seit vielen Jahren eine enge Beziehung zu Isochronic. Ihre innovative Technologie ergänzt unser Automationsportfolio perfekt», sagt Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic. «Die Kompetenz in den Bereichen Hochgeschwindigkeits-Robotersortierung und Softwareentwicklung stärkt unsere Fähigkeit, integrierte Fertigungslösungen bereitzustellen, die für unsere Kunden einen messbaren Mehrwert schaffen.»

«Wir freuen uns sehr auf diesen nächsten Schritt gemeinsam mit Bystronic“, sagt Armin Haller, CEO von Isochronic. «Unsere Teams teilen dieselbe Leidenschaft für Innovation und Kundenerfolg. Gemeinsam werden wir unsere Technologie weiterentwickeln, Innovationen beschleunigen und unsere Automationslösungen einem noch breiteren Kundenkreis zugänglich machen.»

Im Rahmen der Übernahme erwirbt Bystronic die Rechte an der firmeneigenen Software und Technologie von Isochronic. Dies ermöglicht die weitere Entwicklung der Technologie sowie deren Integration in das Automationsportfolio von Bystronic.

 


Bei Rückfragen

 

Chief Financial Officer
Javier Perez
Mobile +41 79 786 03 52
investor@bystronic.com

 

Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

 

 

Über Bystronic 

Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit. 

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

 

Über Isochronic

Die Isochronic AG ist ein Schweizer Automationsunternehmen mit Sitz in der Nähe von Lausanne. Das 2020 gegründete Unternehmen entwickelt softwaregesteuerte Robotersysteme für das gleichzeitige Greifen und Ablegen von Teilen (Simultaneous Pick & Place) zur automatisierten Materialhandhabung und Sortierung in der Blechbearbeitung. Die modularen Automationslösungen von Isochronic kombinieren eine patentgeschützte Robotiktechnologie mit einer selbst entwickelten Softwareplattform und ermöglichen so leistungsfähige, flexible und skalierbare Automationslösungen für die Fertigung.

 

Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version. 

 

 


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 79 637 46 33
E-Mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valorennummer: A117LR
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900OG85OX10GRW920
EQS News ID: 2389636

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389636  27.08.2026 CET/CEST

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