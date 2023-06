Bystronic ernennt John-Paul Surdo zum Chef des Amerikageschäfts

Zürich (awp) - Bei der Industriefirma Bystronic übernimmt John-Paul Surdo ab Oktober 2023 die Leitung des Amerikageschäfts. Er folgt auf Robert St. Aubin, der auf Ende Jahr in den Ruhestand geht.

In dieser Funktion werde Surdo Mitglied der Bystronic-Geschäftsleitung, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der neue Amerika-Chef stösst von der NCH Corporation zu dem Spezialisten für Maschinen zur Blechbearbeitung. Surdo bringe fundierte Kenntnisse in der Führung globaler Organisationen in Wachstumsmärkten mit, hiess es weiter.

