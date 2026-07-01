Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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01.07.2026 10:21:36
Bystronic-Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry erneuert Bindungsvertrag
Zürich (awp) - Bystronic hat bekanntgegeben, dass die grosse Mehrheit der Mitglieder der Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry einen neuen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen hat. Der Vertrag ist am 1. Juli 2026 in Kraft getreten, wie es in einer Mitteilung vom gleichen Tag heisst.
Laut Geschäftsbericht 2025 hilt die Gruppe per Ende 2025 29,0 Prozent der Aktien und 51,1 Prozent der Stimmrechte. Zweitgrösster Aktionär ist UBS Funds Management mit einem Anteil von 5,8 Prozent der Aktien und 3,9 Prozent der Stimmen.
awp-robot/cg/rw
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