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01.07.2026 10:21:36

Bystronic-Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry erneuert Bindungsvertrag

Bystronic
142.62 CHF 1.50%
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Zürich (awp) - Bystronic hat bekanntgegeben, dass die grosse Mehrheit der Mitglieder der Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry einen neuen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen hat. Der Vertrag ist am 1. Juli 2026 in Kraft getreten, wie es in einer Mitteilung vom gleichen Tag heisst.

Laut Geschäftsbericht 2025 hilt die Gruppe per Ende 2025 29,0 Prozent der Aktien und 51,1 Prozent der Stimmrechte. Zweitgrösster Aktionär ist UBS Funds Management mit einem Anteil von 5,8 Prozent der Aktien und 3,9 Prozent der Stimmen.

awp-robot/cg/rw

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Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’760.51 19.48 SEBBCU
Short 15’060.31 13.81 SRQBMU
Short 15’650.30 8.78 S84B7U
SMI-Kurs: 14’178.08 01.07.2026 10:25:35
Long 13’575.78 19.18 STB1IU
Long 13’300.27 13.98 SJBMDU
Long 12’718.49 8.93 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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