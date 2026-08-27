Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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27.08.2026 14:05:00
Bystronic-Aktie zieht an: Übernahme von Isochronic abgeschlossen
Bystronic hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Automationsunternehmens Isochronic abgeschlossen.
Die Übernahme erweitert das Automationsportfolio von Bystronic und stärkt den Fokus auf integrierte Fertigungslösungen, wie Bystronic am Donnerstag mitteilte.
Isochronic wurde den Angaben zufolge 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Lausanne.
Die Bystronic-Aktie gewinnt im SIX-Handel am Donnerstag zeitweise 1,71 Prozent auf 142,80 CHF.
awp-robot/
Zürich (awp)
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