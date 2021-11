Bystronic-Aktie zieht an: Bystronic übernimmt restliche Anteile an Antil

Damit werde das Portfolio im Bereich Automation im Einklang mit der Strategie 2025 verstärkt, teilte der Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung am Montag mit. Zum Kaufpreis der restlichen 30 Prozent wurden keine Angaben gemacht.

Bystronic hatte im Sommer 2018 die 70 Prozent am norditalienischen Familienunternehmens Antil erworben. Seither sei das Geschäft integriert und der Umsatz von damals knapp 20 Millionen Franken bei "guter Profitabilität" verdoppelt worden, heisst es weiter. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde auf 200 von 110 erhöht.

Zum Portfolio gehören den Angaben zufolge Be- und Entladesysteme für Laserschneid- und Stanzmaschinen, automatisierte Blechlagersysteme und robotergestützte Biegelösungen im Gold-Segment. In Italien führt Bystronic zudem das gruppenweite Kompetenzzentrum für Automationslösungen.

Mit der Wachstumsstrategie 2025 wolle Bystronic seine Systeme in allen Marktsegmenten anbieten, schreibt die Gesellschaft weiter. In den kommenden Monaten werde man auf Basis des Know-hows von Antil zusätzlich Automationslösungen im Silber- sowie im Einstiegssegment in China entwickeln.

An der SIX geht es für die Bystronic-Aktie am Montag zeitweise 1,77 Prozent aufwärts auf 1'268,00 Franken.

