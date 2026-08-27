Bystronic-Aktie: Übernahme von Isochronic abgeschlossen

Isochronic ist auf hochgeschwindigkeitsfähige Robotersysteme und Software für die Blechbearbeitung spezialisiert und wird weiterhin unter eigenem Namen am Markt auftreten.

Die Übernahme erweitert das Automationsportfolio von Bystronic und stärkt den Fokus auf integrierte Fertigungslösungen, wie Bystronic am Donnerstag mitteilte.

Isochronic wurde den Angaben zufolge 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Lausanne.

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Zürich (awp)