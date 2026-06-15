Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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15.06.2026 09:35:06
Bystronic-Aktie tiefer: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2026
Der Maschinenhersteller Bystronic hat die Erwartungen für das zweite Quartal und das laufende Geschäftsjahr angepasst.
Für das fast beendete zweite Quartal stellt das Management einen höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als im ersten Quartal in Aussicht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dabei sollen jedoch Auftragseingang, Nettoumsatz und Profitabilität unter den bisherigen Erwartungen zu liegen kommen.
Der Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung begründet die Anpassungen mit anhaltend schwacher Nachfrage nach Laserlösungen, Preisdruck im Einzelmaschinengeschäft sowie längeren Vorlaufzeiten bei automatisierten Lösungen. Die Nachfrage nach Biegelösungen sowie nach halbleiterbezogenen Anwendungen über Bystronic Rofin entwickelt sich laut dem Unternehmen weiterhin positiv.
Konkrete Zahlen nannte Bystronic nicht. Detailliertere Informationen zur Geschäftsentwicklung wie auch zum Ausblick will das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen publizieren. Diese sind für den 23. Juli angekündigt.Im Schweizer Handel verliert die Bystronic-Aktie zeitweise 3,12 Prozent auf 175,17 Franken.
awp-robot/cg/to
Zürich (awp)
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