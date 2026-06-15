Bystronic-Aktie tiefer: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2026

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Bystronic zwar einen Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau, eine Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr wird hingegen nicht mehr erwartet.

Für das fast beendete zweite Quartal stellt das Management einen höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als im ersten Quartal in Aussicht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dabei sollen jedoch Auftragseingang, Nettoumsatz und Profitabilität unter den bisherigen Erwartungen zu liegen kommen.

Der Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung begründet die Anpassungen mit anhaltend schwacher Nachfrage nach Laserlösungen, Preisdruck im Einzelmaschinengeschäft sowie längeren Vorlaufzeiten bei automatisierten Lösungen. Die Nachfrage nach Biegelösungen sowie nach halbleiterbezogenen Anwendungen über Bystronic Rofin entwickelt sich laut dem Unternehmen weiterhin positiv.

Konkrete Zahlen nannte Bystronic nicht. Detailliertere Informationen zur Geschäftsentwicklung wie auch zum Ausblick will das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen publizieren. Diese sind für den 23. Juli angekündigt.

Im Schweizer Handel verliert die Bystronic-Aktie zeitweise 3,12 Prozent auf 175,17 Franken.

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Zürich (awp)