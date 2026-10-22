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22.10.2026 14:23:36
Bystronic-Aktie springt zweistellig hoch: Erlöse und Aufträge steigen - Jahresprognose fest im Blick
Bystronic hat nach neun Monaten im Jahr 2026 sowohl mehr Umsatz erzielt als auch höhere Aufträge verbucht.
Die Marktbedingungen in Europa und den USA hätten sich im dritten Quartal stabilisiert, und die laufende Transformation zeige konkrete Erfolge, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz stieg um 8,0 Prozent auf 481,3 Millionen Franken.
Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar 12,0 Prozent betragen. Der Auftragseingang lag mit 527,4 Millionen ebenfalls klar über dem Vorjahr (+12,8%). Mit den Zahlen hat Bystronic die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Auftragsbestand lag mit 327,8 Millionen Franken um 33,4 Prozent über dem Vorjahreswert.
Die einzelnen Regionen hätten sich im dritten Jahresviertel auf dem "gleichen soliden Niveau" wie im zweiten Quartal entwickelt, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Auch zur Dynamik beim Auftragseingang innerhalb der Quartale äusserte er sich ähnlich. Dieser liege auf dem "gleichen guten Niveau" wie im zweiten Jahresviertel.
Gesenkter Ausblick bestätigt
Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Bystronic fest; erst im Juni hatte das Unternehmen diesen nach unten angepasst. Eine Konkretisierung gab es nicht, allerdings dürften höhere Absatzvolumina und operative Verbesserungen im vierten Quartal zu einem positiven EBIT führen.
Die schwache Entwicklung des ersten Jahresviertels könne damit aber nicht ausgeglichen werden, heisst es weiter. Entsprechend wird weiterhin zwar ein Nettoumsatz über Vorjahr erwartet, die Profitabilität soll aber unter dem Niveau von 2025 liegen.
Die Bystronic-Aktie gewinnt im heimischen Handel zeitweise 20,68 Prozent auf 178,60 Franken.
dm/ys
Zürich (awp)
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