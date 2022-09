Bystronic-Aktie leichter: Drohender Energiemangel fordert Bystronic

Obwohl Bystronic in der Schweiz bereits zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien setzt, bleibt das Unternehmen nicht vom drohenden Energiemangel verschont.

"Kein Unternehmen kann ohne Strom arbeiten", sagte CEO Alex Waser an einer Medienkonferenz am Mittwoch zur KMU Mittelstandstudie von Raiffeisen, die in Zusammenarbeit mit Kearney, Swiss Export und Bystronic selbst entstanden ist. Bystronic fragt sich deshalb, wie und wo produktiver mit Energie umgegangen werden kann.

In Scope 1 und 2 fallen nur 1 Prozent der Treibhausgasemissionen des Unternehmens an. Einen Teil des nachhaltigen Stroms liefert eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptsitzes von Bystronic in Niederönz. Diese produziert 526'000 kWh pro Jahr.

Nachhaltigkeit beginnt bei Produktion

"Die Nachhaltigkeit beginnt bei uns früh in der Wertschöpfungskette - nämlich bei der Produktion", sagte Waser. Deshalb will das Unternehmen auch die Emissionen in Scope 3, also der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, reduzieren - und zwar mit "Sustainable Engineering".

Dadurch will Bystronic auch seinen Kunden helfen, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Gemeinsam möchte man Prozesse effizienter gestalten und optimieren. Insgesamt sollen Kunden dadurch produktiver werden, was sich direkt auf den Energieverbrauch auswirkt.

Insgesamt sei der drohende Energiemangel sehr herausfordernd. "Die Frage ist auch, wie mit den zusätzlichen Kosten umgegangen wird", so Waser. Bystronic sieht sich auf einmal mit Mehrkosten im sechststelligen Bereich konfrontiert.

Bystronic-Papiere zeigen sich an der SIX zeitweise 0,5 Prozent leichter bei 602,00 Franken.

kae/rw

Zürich (awp)