Bystronic-Aktie: John-Paul Surdo wird neuer Chef des Amerikageschäfts bei Bystronic

Er folgt auf Robert St. Aubin, der auf Ende Jahr in den Ruhestand geht.

In dieser Funktion werde Surdo Mitglied der Bystronic-Geschäftsleitung, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der neue Amerika-Chef stösst von der NCH Corporation zu dem Spezialisten für Maschinen zur Blechbearbeitung. Surdo bringe fundierte Kenntnisse in der Führung globaler Organisationen in Wachstumsmärkten mit, hiess es weiter.

ra/rw

Zürich (awp)