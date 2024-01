Bystronic-Aktie im Minus: Domenico Iacovelli wird neuer CEO

Der langjährige CEO Alex Waser tritt auf eigenen Wunsch per Mitte Jahr zurück. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2024 Domenico Iacovelli.

Iacovelli verfüge über Management- und Führungserfahrung mit mehr als zwanzig Jahren in der Blech-Industrie, davon 13 Jahre als CEO, teilte der Herstellers von Maschinen zur Blechbearbeitung am Mittwoch mit. Seit April 2018 war er CEO der Schuler Gruppe. Zusätzlich zu dieser Aufgabe wurde er ab April 2022 in die Konzernleitung von Andritz berufen.

Prognosen für 2023 bestätigt

Weiter bestätigt Bystronic die bisherigen Prognosen für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023. So wird weiterhin mit einem höheren Betriebsergebnis und einem rückläufigen Umsatz gerechnet. Die detaillierten Zahlen werden am 29. Februar vorgelegt.

Nach neun Monaten im vergangenen Geschäftsjahr lag der Umsatz von Bystronic wegen des sich abschwächende Marktumfelds und des erstarkten Schweizer Frankens um gut 4 Prozent unter dem Vorjahreswert, während der Auftragseingang im zweistelligen Bereich zurückgefallen war.

Für das laufende Jahr 2024 rechnet Bystronic laut Angaben vom Oktober mit sinkenden Umsätzen und einem tieferen Betriebsergebnis und hat deshalb Sparmassnahmen angekündigt.

Zeitweise verliert die Bystronic-Aktie im Schweizer Geschäft 2,49 Prozent auf 430,50 Franken.

cf/uh

Zürich (awp)