byNordic Acquisition A stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei byNordic Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch