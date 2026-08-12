Byke Hospitality präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Byke Hospitality hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.410 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 288.5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Byke Hospitality 268.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch