ByggPartner i Dalarna legte Quartalsergebnis vor

ByggPartner i Dalarna lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.06 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ByggPartner i Dalarna noch ein Gewinn pro Aktie von 0.660 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.41 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch