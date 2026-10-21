Byggmax Group AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Byggmax Group AB gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.84 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Byggmax Group AB 3.26 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Byggmax Group AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.09 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1.95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.70 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.07 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch