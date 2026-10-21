|
21.10.2026 06:37:00
Byggmax Group AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Byggmax Group AB gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.84 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Byggmax Group AB 3.26 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Byggmax Group AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.09 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1.95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.70 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.07 Milliarden SEK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.