Bygghemma Group First Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bygghemma Group First Registered äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 SEK gegenüber 0.060 SEK im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2.90 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bygghemma Group First Registered 2.60 Milliarden SEK umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.330 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2.87 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch